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Mersin'de korkunç kaza! Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç kaza! Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 Karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 33 BJT43 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki İbrahim Çekme’ye çarptı. Çevredeki esnafların haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Mersin hayatını kaybetti yaya
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