Mersin'de korkunç olay! Aracın üzerinden geçtiği köpek öldü

Olay, dün sabaha karşı Bahçe Mahallesi Deniz Baykal Caddesi'nde Sanayi Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.A. hafif ticari aracıyla M.U.'ya ait iş yeri önündeki yolda yatan 3 aylık kangal cinsi köpeği fark etmeden ezdi. Ezilen köpek telef olurken, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada sürücü K.A. tespit edilip polis tarafından gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyette ifadesi alınan sürücü, daha sonra adliyeye sevk edildi. Yoldaki köpeği fark etmediğini söylediği öğrenilen sürücü, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır