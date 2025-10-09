HABER

Mersin'de otomobil beton bariyere çarptı: 2 ölü

Mersin'de kontrolden çıkarak otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de otomobil beton bariyere çarptı: 2 ölü

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Adana batı gişelerinde meydana geldi. Mehmet Rayhan'ın (73) kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerdeki beton bariyere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Rayhan ile yanındaki Hürü Rayhan'ın (72) hayatını kaybettiği belirlendi. Şahısların cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkartılarak Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin
