HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de otoyol kaçış rampasında kaza: 2 ölü

Mersin'de otoyol kaçış rampasında kaza: 2 ölü

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde Otoyol Damlama bölgesi kaçış rampasında yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de otoyol kaçış rampasında kaza: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Damlama bölgesinde Tarsus istikametinde seyir halinde olan Mehmet Ali Mimtaş’ın kullandığı tır, bilinmeyen bir nedenle 4. kaçış rampasına girdi. Tır, rampa içerisinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında ağır hasar gören kupada sıkışan sürücü Mehmet Ali Mimtaş ve yanında bulunan kuzeni Ramazan Mimtaş olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

AW412748_01

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Alzheimer riskini azaltan diyet...Alzheimer riskini azaltan diyet...
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandıFirari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayin değil sürgün yeri gibi! Memurun en büyük derdi: "İstanbul çıkmasın"

Tayin değil sürgün yeri gibi! Memurun en büyük derdi: "İstanbul çıkmasın"

Sigaradaki ÖTV oranı yeniden belirlendi

Sigaradaki ÖTV oranı yeniden belirlendi

Yiyeceklere lezzet katıyor ama vücuda verdiği zarar inanılmaz!

Yiyeceklere lezzet katıyor ama vücuda verdiği zarar inanılmaz!

73 yıldır sürüyordu! 25 bin kişiyi ilgilendiren dava sonuçlandı

73 yıldır sürüyordu! 25 bin kişiyi ilgilendiren dava sonuçlandı

Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı!

Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı!

Öyle bir İstanbul anlattı ki... "Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek"

Öyle bir İstanbul anlattı ki... "Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.