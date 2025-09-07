HABER

Mersin'de oturduğu evi ateşe veren kişi gözaltına alındı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, kiracı olarak oturduğu apartman dairesinde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

Tozkoparan Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede oturan kiracı Selçuk K, evinde yangın çıkardı.

Mutfaktan aldığı bazı eşyaları da balkondan dışarı fırlatan Selçuk K, daha sonra apartmanın damına çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mahallelinin saldırı girişiminde bulunduğu Selçuk K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ambulansa bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılan şüphelinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan büyük bölümü yanan evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

