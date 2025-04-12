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Mersin’de sazlık yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan ikinci sazlık yangının da alevler geceyi aydınlattı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibini müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin’de sazlık yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Yangın, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi eski mezarlık çevresindeki sazlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde sazlık alanda bir çok noktadan görünen alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 itfaiye aracı gönderildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çevredeki yerleşim yerlerini ulaşmasını engelleyen ekipler soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, Çeşmeli Mahallesi'ndeki yangından 2 saat önce de Akdeniz Mahallesi'nde sazlık alanda yangın çıkmış, ekiplerin bir saatlik mücadelesiyle söndürülmüştü.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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