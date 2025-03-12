Mersin'de talihsiz kaza: Çöp aracı ile konteyner arasında eli sıkıştı

Olay, merkez Toroslar İlçesi Çukurova Mahallesi 85220 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan E.K.'nin eli çöp aracıyla konteyner arasında sıkıştı. Durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olaya müdahale ederek eli sıkışan personeli kurtardı. Kurtarılan E.K.'ye ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır