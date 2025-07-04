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Mersin'de trafik kazası! Motosikletli hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Merve Akbaş (36) hayatını kaybetti.

Mersin'de trafik kazası! Motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, Şehitishak Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. M.E.G. (21) yönetimindeki otomobil ile Merve Akbaş'ın (36) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Merve Akbaş yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akbaş, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbaş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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