Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 100 kiloluk ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentte uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında uyuşturucu sentetik ecza maddesi deposuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir depo ve araçta arama gerçekleştirildi.

DEPODA VE ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Depoda yapılan arama çalışmalarında; yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi (Pregabalin), bir çuval boş kapsül, bir ton 100 kilo katkı maddesi, bir adet hava kompresörü, 37 rulo blister şeridi ve 37 rulo PVC levha ele geçirildi.

Kamyonette yapılan aramada ise 30 koli boş kapsül bulundu. Öte yandan aracın ruhsat belgesi ve plakası olmadığı için 6 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentte uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bir depoda yapılan aramalar sonucu; yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi (Pregabalin), bir çuval boş kapsül, bir ton 100 kilo katkı maddesi, bir adet hava kompresörü, 37 rulo blister şeridi ve 37 rulo PVC levha ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada da 30 koli boş kapsül bulundu. Operasyon sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. — Mynet (@mynet) October 27, 2026

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında yakalanan H.E. ve Y.K., Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında gözaltına alındı.