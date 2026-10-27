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Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 100 kiloluk ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kentte uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yürütülen operasyon kapsamında bir araç ve depoda arama gerçekleştirildi. Operasyonda yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 100 kiloluk ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentte uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında uyuşturucu sentetik ecza maddesi deposuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir depo ve araçta arama gerçekleştirildi.

DEPODA VE ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Depoda yapılan arama çalışmalarında; yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi  (Pregabalin), bir çuval boş kapsül, bir ton 100 kilo katkı maddesi, bir adet hava kompresörü, 37 rulo blister şeridi ve 37 rulo PVC levha ele geçirildi.

Mersin de uyuşturucu operasyonu! 100 kiloluk ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı 1

Kamyonette yapılan aramada ise 30 koli boş kapsül bulundu. Öte yandan aracın ruhsat belgesi ve plakası olmadığı için 6 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında yakalanan H.E. ve Y.K., Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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