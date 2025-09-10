HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin’de uyuşturucu operasyonu 4 şüpheli yakalandı

Mersin’de jandarma ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu 4 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Tarsus ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirledi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin araç, ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 100 gram bonzai, 10 gram esrar, 462 sentetik hap, 2 adet 140 ml’lik aseton, 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 cep telefonu ve 46 bin 785 TL nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kameradaYer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada
CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli olduCHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.