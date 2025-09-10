Mersin’de uyuşturucu operasyonu 4 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Tarsus ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirledi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin araç, ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 100 gram bonzai, 10 gram esrar, 462 sentetik hap, 2 adet 140 ml’lik aseton, 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 cep telefonu ve 46 bin 785 TL nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır