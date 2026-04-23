Mersin'de uyuşturucu operasyonu! Tutuklandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve nakliyesi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda bir iş yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Adrese yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramalarda elbise parçaları içine gizlenmiş 5 paket halinde 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır