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Mersin'de uyuşturucu taciri 42 şüpheli tutuklandı

Mersin'de son 20 günde yapılan operasyonlarda kokainden, esrara kadar yaklaşık 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan şüphelilerden 42'si tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu taciri 42 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin son 20 günde yaptığı çalışmada bir çok operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde kullanan ve satanların da aralarında olduğu 384 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7 kilo 200 gram kokain, 4 kilo 450 gram esrar, 2 kilo 17 gram bonzai, 264 gram bonzai ham maddesi, 261 gram metamfetamin, 6 bin 800 adet sentetik ecza, bin 512 adet uyuşturucu hap, 6 tabanca ve suçtan elde edilen 380 bin TL ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu
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