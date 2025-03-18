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Mersin'de uzun süredir aranan 196 şahıs yakalandı

18.03.2025 09:25
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Mersin polisinin son iki hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda aranan bin 65 şahıs yakalandı,196’sı tutuklandı. 44’ü tabanca 48 silahın ele geçtiği çalışmalarda 134 şahsa da 312 bin 467 TL ceza kesildi.

Mersin'de uzun süredir aranan 196 şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde son iki haftada bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında aranan ve asayiş olaylarına karışan bin 65 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin 20 yıldan fazla, 15’inin 10 ile 20 yıl arasında, 179’unun ise 10’yıla kadar değişen cezalarının olduğu belirlendi. Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan 196 şahıs cezaevine teslim edildi. Son iki hafta içerisinde yapılan çalışmalarda şüphelilerden 44’i tabanca 48 silah ile 561 mermi, çalıntı 1 otomobil ile 4 motosikletin de ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan 134 şahsa da çeşitli maddelerden 312 bin 467 TL para cezası kesildiği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi
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