Mersin'de vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu: Kokmaması için bu yapılmış

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde hafriyat döküm alanında çekyat içerisinde halıya iple sarılı hareketsiz kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sek edildi. İnceleme yapan ekipler, bıçaklanmış erkek cesedi ile karşılaştı.

KOKMAMASI İÇİN TUZLANMIŞ

35 yaşlarındaki kimliği belirsiz cesedin, bölgeye çekyat içerisinde getirildiği ve kokmaması için tuzlandığı belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

