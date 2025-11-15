HABER

Mersin'de vatandaşlık vaadiyle 700 bin TL'lik dolandırıcılık! Tutuklandılar

Mersin'de yabancı uyruklu bir kişiyi vatandaşlık vaadiyle yaklaşık 700 bin TL dolandıran 2 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi’ne gelerek yerleşen Suriye uyruklu Abdul M., vatandaşlık alacağı vaadiyle 2 şahıs tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılar, kandırdıkları mağdurdan 32 gram ziynet eşyası, 7 bin 400 dolar ve 57 bin TL olmak üzere yaklaşık 700 bin TL'yi 'Vatandaşlık' vaadiyle elinden aldı. İhbar üzerine Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, şüphelilerin A.G. ve R.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden A.G. Erdemli'de, R.Y. ise Mersin'de düzenlenen operasyonla bir başka şahsı dolandırmak isterken yakalanıp gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

