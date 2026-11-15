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Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Mersin'de yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına karışanlara yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, sigorta acentesi aracılığıyla 50 kişiyi 3 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 11 şüphelinin kimliği belirlendi.

Çalışmalarda, 5 zanlının ise yasa dışı bahis sitesi panelleri yönettikleri, ücret karşılığında banka hesabı topladıkları ve bu hesaplara gelen transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mersin
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