Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

13 ŞÜPHELİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 27 adet cep telefonu, 45 adet sim kart, 8 adet laptop, 100 adet banka dekontu ve 2 adet banka kartına el konuldu. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

