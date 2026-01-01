Mersin'de yeni yıl geleneği bozulmadı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yöre sakinleri, her yıl olduğu gibi bu sene de geleneği sürdürdü. 2026 yılının ilk gününde, rüzgar ve dalgalara rağmen denize girdiler. Temsili Nasreddin Hoca, ‘tutarsa yoğurt, tutmazsa tuzlu ayran’ diyerek yoğurt mayaladı.

Bölgenin büyük kısmında soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Mersin’de sıcaklık 12 dereceyi buldu. Yöre sakinleri, her yılın ilk gününde denize girme etkinliği düzenliyor. Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirildi. Rüzgârlı havaya rağmen, etkinliğe çok sayıda gönüllü katıldı.

Yeni yılın ilk gününde katılımcılar dalgalara rağmen denize girdi. Bu yılki etkinlik, komşu ilçe Anamur’da yaşayan kas hastası Kuzeyhan Dahın adına düzenlendi. Etkinlikte çeşitli çekilişler yapıldı. Katılımcılara hediyeler dağıtıldı ve müzikli etkinlikler düzenlendi.

Elde edilen gelirin Kuzeyhan için kullanılacağı bildirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ödüllü yüzme yarışı bu yıl yapılamadı.

"YOĞURT OLMAZSA TUZLU SUDA AYRAN OLUR”

Nasreddin Hoca rolünü üstlenen Mustafa Yılmaz, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Yılmaz, “Ya tutarsa yoğurt olur, yoğurt olmazsa tuzlu suda ayran olur” diyerek etkinliği renklendirdi.

Etkinliğin organizatörü Mehmet Ulutaş, geçmiş yıllarda sağlık, saygı, sevgi gibi temalarla her yıl etkinlik düzenlendiğini açıkladı. Rüzgârlı havaya rağmen, etkinlik canlı görüntülerle gerçekleşti.