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Mersin'deki yangın ile ilgili çarpıcı görüntüler! Akaryakıt istasyonundan benzin almışlar

Mersin Anamur'da dün orman yangını çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü. Yapılan soruşturmada bir akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin alan Sinan Kedi ve Serkan Yıldız'ın yangın çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Mersin'deki yangın ile ilgili çarpıcı görüntüler! Akaryakıt istasyonundan benzin almışlar

Demirören Mahallesi Çamlıpınar Tenzile mevkisinde dün orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, büyümeden söndürüldü.

Mersin deki yangın ile ilgili çarpıcı görüntüler! Akaryakıt istasyonundan benzin almışlar 1

YANGIN İÇİN BENZİN ALMIŞLAR

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sonucunda, bir akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin alan Sinan Kedi ve Serkan Yıldız'ın yangın çıkardığı tespit edildi.

Mersin deki yangın ile ilgili çarpıcı görüntüler! Akaryakıt istasyonundan benzin almışlar 2

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, saklandıkları adreste gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Kedi ve Serkan Yıldız, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin aldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin orman yangını
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