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Mersin Erdemli'de fırtına seralara zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar oluştuğu bildirildi.

Mersin Erdemli'de fırtına seralara zarar verdi

Meteorolojini uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına dün gece Erdemli ilçesinde bazı mahallelerdeki tarım alanlarında hasara neden oldu. Özellikle Kayacı, Çiriş ve Üçtepe Mahallelerinde bazı seralar tamamen bazıları da kısmen yıkıldı. Seraların yıkılmasıyla ekili ürünlerde zarar gördü. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da beraberinde meclis üyesi Aşkın Şahin ve Üçtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Koç'la fırtına nedeniyle zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Zarar gören alanları gezen Belediye Başkanı Mustafa Kara," Kentimizde meydana gelen fırtına dolayısıyla Üçtepe Mahallemizde yıkılan seralarda incelemelerde bulunduk, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi. Kayacı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Bakkal da, "Şiddetli rüzgar nedeniyle 2 üreticimize ait örtü altı üretim yapılan 4 dönüm seramız tamamen yıkıldı. 7 üreticimize ait toplam 30 dönüm seramızda da kısmi hasarlar meydana geldi. Durumu yetkililere bildirdik" diye bilgi verdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Fırtına sera
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