HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin Erdemli'de mahalleli meydanda bayramlaştı

Mersin Erdemli'de mahalleli meydanda bayramlaştı

30.03.2025 15:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Ali Beyli'de, vatandaşlar meydanda bayramlaşıp çocuklara avuç avuç şeker dağıttı.

Mersin Erdemli'de mahalleli meydanda bayramlaştı

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de bayram coşkusu yaşanıyor. Büyükşehir ve ilçe merkezlerinde ev ziyaretleri yoğunlukta olurken bazı kırsal mahallelerde ise meydanlarda bayramlaşma gerçekleştiriliyor. Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Ali Beyli'de de vatandaşlar, meydanda buluştu. Sıraya giren ve uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, bir birleriyle tek tek bayramlaştı. 100 yıldır sürdüğü belirtilen gelenek sayesinde küslerin barıştığı, duyguların ön plana çıktığı ifade edildi.
Bayramlaşma sırasında gönüllü mahalle sakinleri ise çocuklara avuç avuç şeker dağıtarak gönüllerine dokundu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Van'da trafik kazası! Yaralılar varVan'da trafik kazası! Yaralılar var
Balıkesir'de kaza: 1 yaralıBalıkesir'de kaza: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Mersin bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu camide 3 kez bayram namazı kılındı

Bu camide 3 kez bayram namazı kılındı

İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Sergen Yalçın G.Saray'ın puan kaybedeceği maçları açıkladı!

Sergen Yalçın G.Saray'ın puan kaybedeceği maçları açıkladı!

Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.