Mersin Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34-35 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24-25 derece arasında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mersin'in tipik Akdeniz iklimine uygundur. Yaz aylarında görülen yüksek sıcaklıklar, Mersin’de sıkça rastlanır.

Güneşli havada rüzgar hafif olacaktır. Nem oranı ise orta seviyelerde olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklığın 33-34 derece civarında olması bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü ise hava 34-35 derece arasında olacak. Gündüzleri bol güneş ışığı göreceğiz. Geceleri ise sıcaklık 24-25 derece civarında kalacak.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da gereklidir. Aşırı sıcakların yoğun olduğu saatlerde kapalı ve serin ortamlarda bulunmak da iyi bir tercih olacaktır.

Mersin'de 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almanız önerilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.