Mersin Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Haziran 2026 Pazartesi. Mersin'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 24 derece. Akşam ise sıcaklık 19 derece civarına düşüyor. Hava genellikle güneşli ve açık. Yağış ihtimali oldukça düşük. Mersin'de hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 2 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı yaklaşık 25 derece. Gece sıcaklığı ise 20 derece civarında olacak. Hava yine güneşli ve açık olacak. Yağış ihtimali düşük. 3 Haziran Çarşamba günü gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 24 derece. Gece sıcaklığı 20 derece civarına düşecek. Hava güneşli ve açık kalacak. Yağış ihtimali yine düşük. 4 Haziran Perşembe günü gündüz hava sıcaklığı 26 derece. Gece 19 derece olacak. Hava genellikle güneşli ve açık kalacak. Yağış ihtimali düşük.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Piknikler, yürüyüşler ve deniz aktiviteleri için ideal bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanın. Bol su içmeyi de unutmayın. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Mersin'de 1 Haziran ve önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Güzel havanın tadını çıkarırken, temel önlemleri alarak keyifli zaman geçirebilirsiniz.