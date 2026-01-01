Mersin Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

1 Ocak 2026 Perşembe günü Mersin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 3 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 10.5 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39. Gün batımı ise 18:57 olarak hesaplanmıştır.

Bu tür hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ıslak zeminlere dikkat etmek önemlidir. Sürücüler yolculuk yaparken yavaş ve dikkatli gitmeli. Ani frenlerden kaçınılmalıdır. Yaya olarak dışarı çıkarken su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye kullanmak da faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekir.

2 Ocak Cuma günü Mersin'de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında değişecek. 3 Ocak Cumartesi günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları 5 ile 14 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları daha stabil olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman olacaktır. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak önemlidir. Buna uygun giyinmek gereklidir.