Mersin Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Mersin'de hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 17 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 9 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 07:43. Gün batımı ise 18:06 olarak tahmin ediliyor.

2 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 16 ile 8 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 3 Şubat Salı günü de hava sıcaklıkları 16 ile 8 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 14 ile 7 derece arasında olacak. Hava durumu ise güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse, rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmelisiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek gerekli önlemleri almalısınız. Böylece Mersin'deki hava durumuna en iyi şekilde uyum sağlayabilirsiniz.