HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 1 Şubat 2026 Pazar günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gün içinde sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 17 ile 12 derece arasında değişirken, nem oranı %68 civarında ölçülecek. Rüzgar saatte 9 kilometre hızla esecek. 2 Şubat'ta da sıcaklıklar 16 ile 8 derece arasında seyredecek. Yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmez giysiler almanız öneriliyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı.

Mersin Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Mersin'de hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 17 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 9 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 07:43. Gün batımı ise 18:06 olarak tahmin ediliyor.

2 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 16 ile 8 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 3 Şubat Salı günü de hava sıcaklıkları 16 ile 8 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 14 ile 7 derece arasında olacak. Hava durumu ise güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse, rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmelisiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek gerekli önlemleri almalısınız. Böylece Mersin'deki hava durumuna en iyi şekilde uyum sağlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.