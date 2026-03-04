Mersin Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8 ile 16 derece arasında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 5 Mart Perşembe günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında olacak. 6 Mart Cuma günü yer yer sağanaklar görülebilir. Hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece civarında olacak. 7 Mart Cumartesi günü de yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edin. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek konforunuzu artırır. Gerektiğinde katları çıkarıp giyebilirsiniz.

Mersin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.