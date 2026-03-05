Mersin Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe, Mersin'de hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 9 - 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında. Nem oranı %69 civarında ölçülüyor. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde 6 Mart Cuma günü hava sıcaklıklarının 13 - 15 derece arasında olması bekleniyor. Cuma günü hafif yağışlı hava koşulları etkili olacak. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 12 - 13 derece arasında olacak. Yağmur ihtimali de bulunuyor. Pazar günü ise hava sıcaklıklarının 13 - 15 derece arasında olması bekleniyor. Bu gün bol güneş ışığı olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak önemlidir. Rüzgarlı günlerde ise hafif giysiler yerine daha sağlam kıyafetler tercih ediniz. Bu durum konforunuzu artıracaktır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak hava koşullarına göre hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.