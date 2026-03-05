HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu bugünden itibaren açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sağlıyor. Bugün sıcaklık 14-15 derece civarında olup, akşam saatlerinde 9-10 dereceye düşmesi bekleniyor. Ancak, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 12-15 derece arasında değişecek. Yağışlı günlerde şemsiye taşımak, güneşli günlerde ise koruyucu ürünler kullanmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olabilir.

Mersin Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe, Mersin'de hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 9 - 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında. Nem oranı %69 civarında ölçülüyor. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde 6 Mart Cuma günü hava sıcaklıklarının 13 - 15 derece arasında olması bekleniyor. Cuma günü hafif yağışlı hava koşulları etkili olacak. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 12 - 13 derece arasında olacak. Yağmur ihtimali de bulunuyor. Pazar günü ise hava sıcaklıklarının 13 - 15 derece arasında olması bekleniyor. Bu gün bol güneş ışığı olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak önemlidir. Rüzgarlı günlerde ise hafif giysiler yerine daha sağlam kıyafetler tercih ediniz. Bu durum konforunuzu artıracaktır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak hava koşullarına göre hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!
Trump’tan dünyayı tedirgin eden nükleer uyarı: “Kötü şeyler yaşanır”Trump’tan dünyayı tedirgin eden nükleer uyarı: “Kötü şeyler yaşanır”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.