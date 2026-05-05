Mersin Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 5 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 15 ile 18 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında, kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı %65 civarında olacak.

Mersin hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlı koşullar sunacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava güneşli olacak. 7 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 25 ile 28 derece arasında değişecek. Hava güneşli ile parçalı bulutlu olacak.

Güneş ışınlarının daha güçlü olacağı için dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı unutmayın. Şapka takmak da önemlidir. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmak sağlığınız için önemlidir.

