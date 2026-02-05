Mersin Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe. Mersin'de hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 9 km olacak. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı ise 18:09 olarak tahmin ediliyor.

Mersin'deki hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun görünüyor. Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalı. Güncel hava raporlarını takip etmek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 8 ile 11 derece arasında olacak. Yağışlı koşullar etkili olacak. 7 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlar bekleniyor. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 7 ile 14 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Su geçirmez kıyafetler giymek de önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerek. Kat kat giyinmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Mersin'de bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirmek için uygun görünüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişkenlik dikkate alınmalı. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.