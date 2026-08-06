Mersin Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23 - 24 derece arasında kalacak. Nem oranının yüksek olması hissedilen sıcaklığı artırabilir. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Kuzeydoğudan esecek.

Bugün Mersin'de hava durumu açık ve güneşli geçecek. Sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 23 - 24 derece civarında şekillenecek. Nem oranı yüksek olduğu için hissedilen sıcaklık daha fazla artabilir. Rüzgar hafif ve kuzeydoğudan esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 31 - 33 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 23 - 24 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgarın hafif ve kuzeydoğudan esmesi bekleniyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkat edilmelidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serinletici cihazlar kullanılabilir. Klima veya vantilatör gibi cihazlar faydalı olacaktır.