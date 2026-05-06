Mersin Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Mersin'de hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19-22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11-14 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %65 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Mersin'in hava durumu iyileşecek. 7 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 21-24 dereceye çıkacak. 8 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 24-27 dereceye yükselebilir. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve açık olacak.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif rüzgarlar olacak. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka almanız faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş kremi kullanmanız önerilir. Nem oranının %65 civarında olacağı düşünülürse alerjik reaksiyonlara karşı da hazırlıklı olmalısınız.

Mersin'de 6 Mayıs Çarşamba günü hava durumu elverişli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha da iyiye gidecek. Açık ve güneşli günler geçireceğiz. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için harika bir zaman.