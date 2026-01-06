HABER

Mersin Hava Durumu! 06 Ocak Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıklar 16-17 derece civarında olacakken, akşam saatlerinde düşüş gösterecek. Kuzeyden hafif rüzgar esecek. Fakat 7 Ocak'tan itibaren hava koşulları değişecek. Bulutlu ve yağışlı günler yaşanacak. Özellikle 8 ve 9 Ocak tarihlerinde sağanak bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması önemli.

Doğukan Akbayır

Mersin'de 6 Ocak 2026 Salı hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16-17 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10-11 derece olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı 10-12 km/saat civarında olacak. Nem oranı gün boyunca %30 ile %50 arasında değişecek. Bu güzel hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

7 Ocak Çarşamba günü hava durumu değişecek. Hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 15-16 derece, gece ise 5-6 derece civarında olacak. 8 ve 9 Ocak Perşembe ile Cuma günleri yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 6-8 derece olacak. Bu dönemde hava serin ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken buna göre hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır.

Bugünkü hava durumu Mersin için oldukça güzel. Dışarıda vakit geçirmek için idealdir. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha serinleyecek. Yağışlı koşullar görülecek. Özellikle 8 ve 9 Ocak tarihlerinde dışarı çıkarken dikkat edin. Yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanızda fayda var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinin. Sıcak içecekler tüketmek vücudunuzun ısısını korumasına yardımcı olacaktır.

hava durumu Mersin
