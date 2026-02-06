Mersin Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü, Mersin'de hava hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 2 ile 10 km/saat arasında seyredecek. Gün doğumu saati 07:39'dur. Gün batımı saati ise 18:12 olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günler benzer hava koşullarını getirecek. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 7 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar etkili olacak. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 6 ile 13 derece arasında seyredecek. Daha fazla yağış bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklığın 10 ile 17 derece arasında olması bekleniyor. Bu gün daha sıcak bir hava yaşanacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde yanınıza bir şemsiye almanız yararlı olacaktır. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmelisiniz. Sıcak tutan giysiler tercih edin. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler kullanarak etkisini azaltabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek Mersin'deki hava durumunun keyfini çıkarabilirsiniz.