Mersin Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

6 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Mersin'de bugün sıcak ve nemli bir gün geçireceğiz.

7 Temmuz Salı günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 23 ile 31 derece arasında olacak. Nem oranı yine yüksek kalacak. 8 Temmuz Çarşamba günü de benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 22 ile 32 derece arasında değişecek. Yine gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

9 Temmuz Perşembe günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 23 ile 31 derece arasında olacak. Nem oranının yüksek kalacağı bildiriliyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız iyi olur. Nem oranı yüksek olduğu için, terleme ile su kaybınız artar.

Gün boyunca bol su içmeye özen göstermelisiniz. Sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Rüzgar hızı düşük olabilir ama ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmalısınız.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Yağışlı günler de dahil sıcak ve nemli koşullar devam edecek. Hava koşullarına uygun giyinmeli ve gerekli önlemleri almalısınız.