Mersin Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin bir seyir izleyecek. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Rüzgar 25 kilometreye kadar ulaşacak. Önümüzdeki günlerde bulutlu, güneşli ve sağanak yağışlı hava durumu bekleniyor. Bu süreçte dışarı çıkarken uygun giyim ve ekipman almak, rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına hazırlıklı olmak her zaman faydalıdır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi, Mersin'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte 25 kilometreye kadar ulaşması tahmin ediliyor. Mersin'de bugün hava durumu hafif yağmurlu ve serin bir gün olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 8 Şubat Pazar günü alçak bulutlar bekleniyor. Sıcaklık 8 ile 15 derece arasında olacak. 9 Şubat Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava yaşanacak. Sıcaklık bu günde 12 ile 17 derece arasında seyredecek. 10 Şubat Salı günü ise erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 9 ile 18 derece arasında olacak.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almak faydalıdır. Serin havalarda vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Rüzgarın hızlanacağı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirmek önerilir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Zaman zaman güneşli ve ılıman günler de yaşanacak. Hava durumu değişkenlik gösterecek ama dikkatli olmak faydalı olacaktır.

