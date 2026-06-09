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Mersin Hava Durumu! 09 Haziran Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Sıcaklık 20 ile 28 derece arasında seyredecek. Öğleden sonra şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 10 ve 11 Haziran tarihlerinde de benzer sıcaklıklar ve yağışlar devam edecek. 12 Haziran'da hava biraz daha sakinleşse de yine şiddetli yağışlar görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye ve yağmurluk tercih etmek önem taşıyor.

Mersin Hava Durumu! 09 Haziran Salı Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 28 derece arasında seyredecek. Özellikle öğleden sonra şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir şemsiye almanızı öneririm. Ayrıca, ıslak zeminlere karşı dikkatli olmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 10 ve 11 Haziran tarihlerinde, hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık 20 ile 28 derece arasında kalacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir yağmurluk almak da faydalı olacaktır.

12 Haziran Cuma günü hava biraz daha sakinleşecek. Sıcaklıklar 21 ile 28 derece arasında olacak. Gün boyunca şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez bir şemsiye almak önemli. Ayrıca, ıslak zeminlere dikkat etmenizi öneririm.

Mersin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve yağmurluk almanız, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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