HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu 9 Mart'ta güneşli ve ılıman olacak. Gün içerisinde sıcaklık 16 derece, gece ise 7 ila 8 derece olarak bekleniyor. Nem oranı %65 ile %75 arasında değişecek. Rüzgar hızının saatte 10 ile 14 kilometre olması öngörülüyor. 10 Mart'ta sıcaklık 17-18 derece seviyelerine yükselecek. Bu güzel havayı değerlendirirken kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı havalarda dikkatli olunması önemlidir.

Mersin Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de 9 Mart Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında. Gece ise 7 ila 8 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %65 ile %75 arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte 10 ile 14 kilometre civarında olacak. Bu koşullar Mersin'de hava durumunun ılıman ve konforlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman gerçekleşecek. 10 Mart Salı günü hava sıcaklığı 17 ile 18 derece civarında olacak. 11 Mart Çarşamba günü ise 18 ile 19 derece arasında bir seyir izlemesi tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman kalacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için bazı önlemler almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemli. Bu şekilde Mersin'deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndüBir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndü
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattıİran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.