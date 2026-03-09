Mersin Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 9 Mart Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında. Gece ise 7 ila 8 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %65 ile %75 arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte 10 ile 14 kilometre civarında olacak. Bu koşullar Mersin'de hava durumunun ılıman ve konforlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman gerçekleşecek. 10 Mart Salı günü hava sıcaklığı 17 ile 18 derece civarında olacak. 11 Mart Çarşamba günü ise 18 ile 19 derece arasında bir seyir izlemesi tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman kalacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için bazı önlemler almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemli. Bu şekilde Mersin'deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.