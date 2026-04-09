Mersin Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında seyredecek ancak akşam saatlerinde bu sıcaklık 4 - 7 derece düşecek. Önümüzdeki haftasonu yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak ve uygun giyinmek önemli. Güncel hava tahminlerini takip ederek planlamak, bu dönemde alınacak en iyi önlem olacaktır.

Seray Yalçın

9 Nisan 2026 Perşembe günü Mersin'de hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 4 - 7 derece düşecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızının saatte 10 - 15 kilometre civarında eseceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Nisan Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 - 15 derece arasında olacak. 11 Nisan Cumartesi günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 10 - 12 derece civarında olacak. 12 Nisan Pazar günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları ise 11 - 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da çok önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Güncel hava tahminlerini takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre yapmanız en doğru yaklaşım olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisten kaçamadı! 450 bin TL ceza yazıldıPolisten kaçamadı! 450 bin TL ceza yazıldı
Manisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulunduManisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

hava durumu Mersin
ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Asgari ücrete ara zam olacak mı? İsa Karakaş'tan '42 bin 585 TL' vurgusu

