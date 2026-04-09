Mersin Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

9 Nisan 2026 Perşembe günü Mersin'de hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 4 - 7 derece düşecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızının saatte 10 - 15 kilometre civarında eseceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Nisan Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 - 15 derece arasında olacak. 11 Nisan Cumartesi günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 10 - 12 derece civarında olacak. 12 Nisan Pazar günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları ise 11 - 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da çok önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Güncel hava tahminlerini takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre yapmanız en doğru yaklaşım olacaktır.