Mersin Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Bu hava koşullarının gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 14 derece arasında olacak. Nem oranı %58. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 12.8 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı ise 17:26'da gerçekleşecek.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmura karşı hazırlıklı olmak faydalı. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, terleme yoluyla su kaybını dengelemek önemli. Gün boyunca yeterli miktarda su içilmeli.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu daha sakin geçecek. 11 Aralık Perşembe günü bulutların arasından güneşin bir süre görünmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 15 derece civarında olması öngörülüyor. 12 Aralık Cuma günü ise güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklık 18 dereceye yükselecek. 13 Aralık Cumartesi günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklığının 17 derece olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman hale gelmesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman sunacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.