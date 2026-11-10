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Mersin Hava Durumu! 10 Kasım Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 10 Kasım 2026 tarihinde hava durumu keyifli bir gün vaat ediyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Hafif bulutlu gökyüzü ve güneşin yerini alması, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşturacak. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Önümüzdeki günlerde ise 18 ile 21 derece arasında değişken hava durumu ile kapalı ve yağışlı günler dikkat çekiyor. Dışarıda olanlar için uygun önlemler almak önemli.

Mersin Hava Durumu! 10 Kasım Salı Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de 10 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ilginç bir gün sunuyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Güne sakin bir başlangıç yapılması öngörülüyor. Hafif bulutlu bir gökyüzü, güneşin kendini göstermesiyle keyifli bir atmosfer yaratıyor. Gün içinde hava daha az bulutlu hale gelecek. Güneşin daha fazla görünmesi mümkün. Özellikle öğle saatlerinde hava oldukça uygun koşullar sunuyor.

Hafif rüzgârların hissedileceği bir gün geçirilecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle serin bir hava olacak. Dışarıda olanların bir kat giysi alması faydalı olabilir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Bu günün keyfini çıkarmak için fırsatlar var.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu dikkat çekici olacak. 11 Kasım ve takip eden günlerde sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde genel olarak kapalı ve yağışlı günler olacak. Hafif gök gürültülü yağışların 12 Kasım'da hissedilmesi bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları, dışarıda planları olanlar için önemli. Açık hava etkinlikleri düşünülürken, uygun önlemler almak gerekebilir. Yağmur ihtimaline karşı şemsiyeleri yanınızda bulundurmanız iyi bir fikir. Ayrıca akşam saatlerinin soğuyabileceği göz önünde bulundurulmalı.

Mersin'deki hava durumu değişken seyir izlese de, birçok fırsat sunuyor. Bugünün hava durumunu değerlendirirken, önümüzdeki günleri de dikkate almak önemli. Bu, planlamalarınıza avantaj sağlayacaktır.

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hava durumu Mersin
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