Mersin Hava Durumu! 10 Şubat Salı Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı, Mersin'in hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %58 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6.3 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:35. Gün batımı saati ise 18:15 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 11 Şubat Çarşamba, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 13.8 derece arasında seyredecek. 12 Şubat Perşembe de benzer koşullar sürecek. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında olacak. 13 Şubat Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10.8 ile 14.4 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava kapalı ve yağışlı olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Nem oranı yüksek. Astım veya alerji rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önerilir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bu sayede olumsuz hava şartlarından etkilenmenizi azaltabilirsiniz.