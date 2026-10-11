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Mersin Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 11 Ekim 2026'daki hava durumu, Akdeniz ikliminin sıcaklığıyla ılımlı bir gün sunuyor. Sabah 19-20 derece arasında seyreden sıcaklık, gün boyunca 21-22 dereceye çıkabilir. Hafif esinti, öğle saatlerinde sıcaklık hissini artıracak. Hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Akşam bulutluluk artabilir, bu nedenle dışarı çıkarken hafif bir ceket almak akıllıca olacaktır. Hava koşullarını takip etmek önemlidir.

Mersin Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mersin'de 11 Ekim Pazar 2026'daki hava durumu, Akdeniz ikliminin etkisi altında. Genel olarak ılık ve biraz bulutlu bir hava hakim. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 – 20 derece arasında ölçülüyor. Gün ilerledikçe sıcaklık 21 – 22 dereceye kadar çıkabilir. Özellikle öğle saatlerinde hafif bir esinti hissedilecek. Bu esinti sayesinde sıcaklık hissi de artabilir. Mersin’deki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Yürüyüş yapmak, sahilde vakit geçirmek ideal bir zaman.

Mersin, yaz aylarında sıcak bir şehir. Bu günlerde hava daha rahatlayıcı olabilir. Ancak gün içerisinde bulutluluk oranı artar. Akşam saatlerinde bulutluluk yer yer yoğunlaşabilir. Bu durumda dışarı çıkarken hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz düşmesi bekleniyor. "Bugün hava nasıl?" diye sorarsanız, ılıklığın hissedildiği bir gün içerisindeyiz.

Önümüzdeki günlerde Mersin'deki hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. Pazardan itibaren sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak. Ancak hafif yağışlı günler mümkün. Açık hava planlarınızı yapmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Bulutlu hava birkaç gün boyunca karşımıza çıkabilir. Havanın değişkenlik göstermesi muhtemel. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun giyinmek akıllıca olacaktır.

Mersin'de bu günlerde hava hoş ve açık etkinlikler için uygun. Ancak ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıya çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak, beklenmedik yağışlarda korur. Sıcak günlerde açık havada fazla kalacaksanız, güneşten korunmak gerekir. Şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Kısacası, Mersin'in hava durumu değişken olabilir. Doğru önlemleri alarak bu günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

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hava durumu Mersin
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