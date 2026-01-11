Mersin Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Mersin'de hava durumu sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 13 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 ile %87 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü şiddetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 14 dereceye yükselecek. Gece sıcaklık ise 9 dereceye düşecek. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 25 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

13 Ocak Salı günü yağışlar hafifleyecek. Kısa süreli sağanakların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklığın ise 8 derece olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek.

14 Ocak Çarşamba günü hava koşulları iyileşecek. Güneşli bir gün yaşanması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 9 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 6 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da önem taşıyacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız. Ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmak faydalı olacaktır. Akşam ve gece saatlerinde kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir.