Mersin Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Mersin'de hava genel olarak güneşli olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında. Gece ise 17 - 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 - %70 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Mayıs Perşembe hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 21 - 22 derece arasında değişecek. 15 Mayıs Cuma bazı kesimlerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 21 - 22 derece civarında olacak. 16 Mayıs Cumartesi çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23 - 24 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de yanınıza alabilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında değişiyor. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

