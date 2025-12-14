HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu oldukça ılımandır. Sıcaklık gündüz 16 dereceye kadar yükselebilirken akşam ise 12 dereceye düşecektir. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacaktır. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sahil yürüyüşleri veya doğa aktiviteleri ile keyifli zaman geçirmek mümkün. Ceket almayı unutmayın, sabah ve akşam serin olabilir.

Mersin Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar. Mersin'de hava durumu oldukça ılıman ve keyifli. Gün boyunca sıcaklıklar 16 ile 12 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Mersin'de hava durumu, dışarıda vakit geçirmek için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 16 ile 11 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü ise sıcaklıklar 15 ile 11 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu ılıman olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri yapabilir veya doğa ile iç içe vakit geçirmek için fırsat bulabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından tam anlamıyla faydalanmak için günün en sıcak saatlerinde dışarıda kalmayı tercih edebilirsiniz.

Mersin'de 14 Aralık 2025 Pazar hava durumu keyifli olacak. Önümüzdeki günlerde de bu rahat hava devam edecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı varABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var
ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.