Mersin Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar. Mersin'de hava durumu oldukça ılıman ve keyifli. Gün boyunca sıcaklıklar 16 ile 12 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Mersin'de hava durumu, dışarıda vakit geçirmek için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 16 ile 11 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü ise sıcaklıklar 15 ile 11 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu ılıman olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri yapabilir veya doğa ile iç içe vakit geçirmek için fırsat bulabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından tam anlamıyla faydalanmak için günün en sıcak saatlerinde dışarıda kalmayı tercih edebilirsiniz.

