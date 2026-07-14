Mersin Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Mersin hava durumu nasıl?

Bugün Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Tarih 14 Temmuz 2026 Salı. Gündüz sıcaklığı 30 - 31 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 25 - 26 derece olacak. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde. Rüzgarın hızı saatte 3 - 4 kilometre civarında tahmin ediliyor. Bu sıcak ve nemli koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için sorun oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 15 Temmuz Çarşamba ve 16 Temmuz Perşembe günlerinde, gündüz sıcaklıkları 30 - 34 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 23 - 26 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması gerekiyor. Ayrıca bol su tüketimi de önemli.

Sıcak ve nemli hava koşulları, vücut üzerinde ekstra bir yük oluşturabilir. Bu durum, sağlık açısından dikkat gerektiriyor. Güneş ışınlarından korunmak için koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak sağlığınız için önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da faydalı olacaktır.

Mersin'de 14 Temmuz 2026 Salı günü, sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların sağlıklarını korumaları önemlidir. Gerekli önlemleri almak şarttır.