Mersin Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

15 Ocak 2026 Perşembe günü Mersin'de hava koşulları 10 derece civarında olacak. Hava kısmen güneşli. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %77 seviyelerinde ölçülecek. Rüzgar hızı saatte 12 km civarında olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati ise 17:50 tahmin ediliyor.

16 Ocak Cuma için hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında seyredecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli gözlemlenecek. Sıcaklık aralığı ise 4 ile 13 derece olacak. 18 Ocak Pazar günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık -2 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğundan terleme artabilir. Gün boyunca yeterli su tüketmek önemlidir. Rüzgar saatte 12 km civarında esmeye devam edecek. Hafif bir esinti hissedilecektir. Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgar etkisini göz önünde bulundurmak iyi olabilir.

Mersin'de 15 Ocak Perşembe hava koşulları ılıman ve kısmen güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken hava sıcaklıkları ve nem oranını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek gününüzü daha konforlu hale getirecektir. Su tüketimine dikkat etmeniz önemlidir.