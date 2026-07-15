Mersin Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 - 34 derece olacak. Gece saatlerinde ise 23 - 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Mersin, yaz aylarında sıcaklıkların yüksek olduğu bir bölgedir. Bugün de bu durum devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 33 - 34 derece seviyesini bulacak. Gece ise sıcaklık 23 - 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yine yüksek olacak. Rüzgar hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı yine 33 - 34 derece olacak. 17 Temmuz Cuma günü de sıcaklık 33 - 34 derece civarında kalması öngörülüyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır.

Mersin'deki hava durumu, yaz aylarının tipik koşullarını yansıtıyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu bilgiler, yaz sıcaklarında sizin için faydalı olacaktır.