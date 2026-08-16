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Mersin Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 16-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında sıcak ve açık bir seyir izleyecek. Gün boyunca sıcaklıklar gündüz 28-32 derece arasında değişecekken, gece 22-24 derece civarında olacak. Öğleden sonra kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Rüzgarın güneyden eseceği bu dönemde, açık hava etkinliklerinizi sabah saatlerine almanız ve yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Denizde dalga ve akıntı durumuna dikkat etmek önem taşıyor.

Mersin Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları gündüz 30-32 derece, gece ise 22-24 derece arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle açık kalacak. Ancak öğleden sonra kısa süreli sağanaklar beklenmektedir. Rüzgar güney yönünden saatte 12-27 kilometre hızla esecek.

17-19 Ağustos tarihleri arasında Mersin'de hava sıcaklıkları gündüz 28-30 derece, gece ise 22-23 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Yine yer yer sağanaklar görülebilir. Rüzgar güney yönünden saatte 14-21 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Açık hava etkinliklerinizi sabah saatlerine kaydırmak faydalı olacaktır. Öğleden sonra kısa süreli sağanaklar beklendiğinden dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Rüzgarın etkisini deniz kenarında hissedebilirsiniz. Denize girmeyi planlıyorsanız dalga ve akıntı durumunu kontrol etmeniz önemlidir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve açık olacak. Ancak yer yer sağanaklar görülebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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