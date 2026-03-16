Mersin Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

16 Mart 2026 Pazartesi günü Mersin'de hava durumu güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17-18 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 10-11 dereceye düşecek. Öğleden sonra geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar 10 km/s hıza ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Mart Salı günü sıcaklık 18-19 derece arasında olacak. Hava bulutlu ve güneşli karışımı bir görünümde olacak. 18 Mart Çarşamba günü sıcaklık 19-20 dereceye çıkacak. Bu gün bulutlu bir hava bekleniyor. 19 Mart Perşembe günü sıcaklık 12-13 derece aralığında olacak. Yağmur geçişleri görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacak. Yağışlı saatlerde dışarı çıkarken şemsiye almak gerektiği unutulmamalı. Su geçirmez giysiler giymek, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır.